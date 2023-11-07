اليوم.. وزير العمل يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 بالقاهرة

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر، والذي تُنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية، تحت عنوان "الكويت في مصر"، وذلك في فندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بحضور عددِ من الوزراء، وغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ورئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني.

وذلك بمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات، في أكبر تجمع "كويتي مصري" يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن هذا الحدث السنوي يُرسخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ويَعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما أن انعقاده على مدار 13 دورة بشكل منتظم، إمتدادًا لعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مُختلف الملفات والموضوعات الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.