أعلن حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بدء النشاط التثقيفى والتوعوي بجميع مدارس التربية والتعليم، وذلك من خلال قيام الأئمة بالتواجد والحضور بالمدارس وأداء خطاب دينى تثقيفى لجموع الطلبة بكافة المراحل التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا النشاط يأتي فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أوقاف مطروح التي نقدم لها الشكر الجزيل على حسن تعاونها وتشابكها الثقافي مع أوقاف مطروح فى مجالات الندوات الدينية والفعاليات الثقافية المختلفة

وأشار عبد البصير إلى أن هذه اللقاءات تناولت مجالات القيم الدينية والأخلاق الحميدة التى نادت بها الشرائع الدينية وحث عليها كل الرسل والأنبياء ونادى بها جميع المصلحين والدعاة والتي هي الغاية من الرسالة المحمدية ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )، مع تناول قضايا المواطنة واحترام الآخر وتكريم الإنسان ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة فضلا عن أي شكل من أشكال العنف اللفظي.

كما يتم التأكيد على المنهج الوسطى الذى جاء به الشرع الحنيف، وتوضيح جميع القضايا المطروحة فى محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة والإجابة على أسئلتهم، لافتات أن هذه اللقاءات مستمرة بصفة دورية ومنتظمة حتى انتهاء العام الدراسي.

أوقاف مطروح تنظم قوافل تثقيفية وتوعوية لطلاب المدارس

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