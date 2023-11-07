اتحاد الأطباء العرب: المنظومة الصحية في غزة انهارت وهناك شهيد كل 5 دقائق

قال نظام نجيب، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب وممثل فلسطين بالاتحاد، إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي تكشف بشكل صريح عن وجود قرار واضح بقصف وتدمير المستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا أن المنظومة الصحية في غزة انهارت بشكل واضح بعد الكوارث التي تشهدها.

وأضاف “نظام نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من القتل الجماعي وزيادة في عدد الشهداء والجرحى بشكل ملحوظ نتيجة مجازر الاحتلال الإسرائيلي، متابعا "كل 5 دقائق يكون هناك شهيد جديد".

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني تعمد قصف المستشفيات، والأطباء يقفون عاجزين أمام تلك الكوارث، لكنهم مازالوا يقاومون، منوها بأنهم يجرون العمليات الجراحية دون مخدر.

ووجه الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب التحية لمصر والأردن، لرفضهم فكرة تهجير الفلسطينيين، منوها بأن عدد المستشفيات التي توقفت عن الخدمة وصل إلى 16 مستشفى، والباقي تضرر، جراء القصف المستمر.