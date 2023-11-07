وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد القافلة المتكاملة لصيادي بحيرة المنزلة في الدقهلية

تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، القافلة المتكاملة لتقديم خدمات التضامن الاجتماعى والحماية والرعاية والتنمية لصيادي بحيرة المنزلة وذلك بمركز المطرية محافظة الدقهلية.

تتضمن الفعالية عدد من منافذ تقديم خدمات تكافل وكرامة واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ورصد حالات فى حاجة الى محو أمية والتمكين الاقتصادى بالشراكة مع بنك ناصر مشروع (مستورة ) وبرنامج فرصة وتنمية الطفولة المبكرة وعقد ندوات تثقيفية وإرشاد اجتماعى بمشاركة فرق الهلال الأحمر و الرائدات الاجتماعيات و جمعية تواصل واطلعت وزير التضامن الإجتماعي على أعمال القافلة الطبية والتي يوجد عدد بها من التخصصات (باطنة، واطفال وعظام، وتنظيم اسرة).

يذكر أن أعمال القافلة سبقها عمل مسح اجتماعي شامل من خلال استمارة بحث اجتماعي متكاملة بمشاركة طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد و الرائدات الاجتماعيات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد التدخلات اللازمة والتى تحتاجها تلك الأسر.كانت الدكتورة نيفين القباج،وزيرة التضامن الإجتماعي،قد وصلت لمحافظة الدقهلية، صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي. بدأت الجولة بوصول"القباج" الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية وتدشين مركز "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة، بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالاضافة الى متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.

والتقت وزيرة التضامن الإجتماعي،بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بمركز المطرية محافظة الدقهلية خلال اللقاء الموسع معهم بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين وأعضاء مجلس النواب.

واستمعت وزيرة التضامن الإجتماعي الى مطالب الصيادين فى العديد من النقاط أهمها التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية ورخصة الصيد، وخفض سن التقاعد، وحصولهم على المعاش التأميني

وزيرة التضامن خلال تفقد اعمال القافلة المتكاملة للصيادين بالمطرية

وزير التضامن الاجتماعي تتفقد أعمال القافلة المتكاملة بالمطرية (6)

وزير التضامن الاجتماعي تتفقد أعمال القافلة المتكاملة بالمطرية (5)

وزير التضامن الاجتماعي تتفقد أعمال القافلة المتكاملة بالمطرية (3)