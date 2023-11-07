"عمل بورسعيد" تنظم زيارة ميدانية وندوة توعوية بشركتين في المنطقة الصناعية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد زيارة ميدانية وندوة توعية بشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تحت شعار "حقوقك وواجباتك" ببورسعيد ، وذلك فى شركة اكاي للملابس الجاهزة ، وشركة تي سي إي سنيمار للكيماويات ، بحضور عدد 30 عامل ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى التواجد المستمر بين العاملين وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الاعمال ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات بالمحافظات فيما يخص الدور التوعوي الذي تقوم به لتحقيق إستقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل المتوازنة لتحقيق زيادة الإنتاج ومزيد من المكاسب للطرفين ..

‏واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، ان الزيارة بدأت بمصنع اكاي للملابس الجاهزة ، استقبله خلالها سامي سكالي مدير المصنع ، حيث افتتح مدير المديرية نوة التوعية بعنوان (ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات ) بكلمة أشار فيها إلى أهمية تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومنوهاً إلى رسالة وزارة العمل والتى تهدف لرعاية وحماية حقوق العمال ، وقام بإلقاء الندوه :ليلي المصري و رشا عكاشه مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، و نهي رمضان مفتشه مكتب علاقات عمل بورسعيد ، كما جرى عمل جولة ميدانية داخل المصنع حث فيها عمال المصنع على أهمية الندوات للتوعية للعاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ومستحقاتهم والحفاظ على مسيرة الإنتاج .

واضاف مدير المديرية ، ان الجولة اختتمت بزيارة لشركة تي سي أي سنيمار للكيماويات ، حيث قام الدكتور طارق فاروق نائب رئيس الشركة باستقبال وفد المديرية ،وجرى الإطلاع علي كافة المستجدات بالشركة ، حيث أن الشركة تقع علي مساحة 442 ألف متر مربع و تنتج الشركة ثلاثة منتجات أساسية:وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد وتعتبر شركة سنيمار أكبر مُنتج لمادة البولي فينيل كلوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وعدد العاملين بها 3000 عامل وتصدر منتجاتها نحو 60 دولة حول العالم في الشرق الأوسط و أوروبا ، ورافق مدير المديرية بالجولة أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد ، وأحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد ..

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