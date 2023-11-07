الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة سيراميكا بالدوري الممتاز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيراميكا غدا، الأربعاء، بإستاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري، قبل إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيراميكا، من أجل العودة لصدارة الدوري قبل انتهاء التوقف الدوري، والذي يختتمه بخوض مباراته القادمة ضد الجونة، ومواصلة عروضه القوية في المسابقة المحلية، بعد الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها الفريق الأحمر بالدوري وحقق خلالها الفوز والعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادى الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادى فيوتشر رابعاً.