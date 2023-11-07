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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يقتحم مدينة ومخيم جنين

قوات جيش الاحتلال
قوات جيش الاحتلال
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين.

واقتحمت عدة مركبات عسكرية برفقة جرافة المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين،، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

وقالت مديرة تربية جنين سلام الطاهر: إنه تقرر أن يكون دوام مدارس مدينة جنين ومخيمها الكترونيا.

مخيم جنين قوات الاحتلال