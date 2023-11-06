السفير الروسي بالقاهرة: نشعر بقلق بالغ إزاء مصير مواطنينا في قطاع غزة

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو نحن على اتصال مع السلطات الإسرائيلية وحماس فيما يتعلق بمصير الروس الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر، لكننا لا نعرف ما إذا كان هناك أي تقدم في أي اتصالات بين حماس وإسرائيل، ولا نتحكم في أي اتصال بينهم، ولا نعرف شيئا عن الاتصال بينهم.

وأضاف بوريسينكو خلال حواره للبوابة نيوز من الواضح أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء مصير المواطنين الروس في قطاع غزة، ليس فقط لأنه تم أسر العديد من الروس في إسرائيل في 7 أكتوبر، ولكن هناك المئات من الروس يعيشون في قطاع غزة بشكل دائم، وهناك العديد من العائلات التي تحمل جوازات سفر روسية هناك. ومن الواضح أننا نشعر بالقلق إزاء الوضع الذي هم فيه الآن، لأن لدينا بالفعل معلومات عن بعض مواطنينا الذين قتلوا بسبب القنابل الإسرائيلية.

وتابع: لهذا السبب نأمل أن يتوقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لأنه من المهم إنقاذ حياة الفلسطينيين، ويعيش في قطاع غزة حوالي ألف روسي وأفراد عائلاتهم.