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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفير الروسي بالقاهرة خلال حواره للبوابة نيوز: الغاز الروسي بديل جاهز أمام مصر

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة
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قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، إنه من الممكن أن يتم تصدير الغاز الروسي إلى مصر بديلا للغاز الإسرائيلي خاصة بعد استخدام إسرائيل للغاز كورقة ضغط على مصر فى الأزمة الحالية بينها وبين حماس.

وأضاف بوريسينكو خلال حواره للبوابة نيوز، أن روسيا لديها احتياطيات كبيرة من الغازومن الواضح أن أفضل طريقة لتصدير الغاز هي بناء خطوط الأنابيب، ولكن لدينا أيضًا مرافق سائلة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتقوم روسيا بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من البلدان في العالم، قائلا: “أنا متأكد من أننا نستطيع أن نفعل نفس الشيء بالنسبة لمصر”.

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