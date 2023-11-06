مايا مرسى: تصفية القضية الفلسطينية هدر لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور ممثلين عن ٥٧ دولة اسلامية، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣.

ألقت كلمة جمهورية مصر العربية باسم المجموعة العربية جاء نصها: نرفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، مطالبة بضرورة مراعاة حقوق المرأة الانسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. بل ومنحها أولوية كُبرى أيضًا للخروج بحلول تُخفِف من معاناتها، مطالبة الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما تطالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة.

وقدمت«مرسي »، تحية تقدير واحترام للمرأة الفلسطينية العظيمة رمز النضال والكفاح والصمود، مؤكدة على عزم مصر تنظيمَ مؤتمرٍ دولي حولَ "استثمار الخطاب الديني والإعلامي.. وأثرُهُ على حماية وتعزيز حقوق المرأة" العام القادم.

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وأشارت إلى أن العاداتُ والتقاليدُ الموروثةُ ظلمت المرأةَ كثيرًا باسم الدين وهو منها براء، مؤكدة على أن الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاء المصرية توضح أن المرأة لها أن تتقلد كافةَ الوظائف بما فيها القضاءُ والإفتاءُ، كماأن العنفَ ضد المرأة حرامٌ شرعًا،زواجَ القاصرات ضررٌ لا يُقره شرعٌ ويمنعه القانونُ،الإجبارَ على الزواج مرفوضٌ شرعًا وقانونًا،والحرمانَ من الميراث هو عدوان علي حدود الله، كما أن للمرأة حقٌ في الحصولِ على نصيبٍ من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.

كما طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين..مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب وأولها الحق في الحياة، مشددة على رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة الى سيناء، مؤكدة أن الأوطان لا تقبل المساومة حتى لو كان الثمن هو الحياة فلا حياة بلا وطن.