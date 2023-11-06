جدو يعدد ميزات الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا

قال محمد ناجي جدو مدرب نادي بيراميدز إن خطوة خطوة الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له أثرا واضحا خلال سنوات في تطوير منظومة قطاع الناشئين بشكل كبير.

وأضاف جدو خلال مؤتمر الشراكة بين الناديي: “مرحلة الناشئين أهم مرحلة في حياة لاعب الكرة والتأسيس في مرحلة الناشئين مهمة جدا من الناحية البدنية والتغذية”.

وأنهى حديثه قائلا: “المدرب في قطاع الناشئين دوره مهم جدا في تأسيس اللاعب وله دور مهم في حياته خططيا وفنيا، وهناك أشياء مهمة يجب على لاعب كرة القدم أن يتعلم وهو صغير وعندما يكبر سيكون من الصعب تعليمه تلك الأشياء، وخطوة بيراميدز لتطوير المواهب بشكل علمي سيكون له إضافة كبيرة خلال السنوات المقبلة”.