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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التوتر يخيم على حدود جنوب لبنان.. وكتائب القسام تقصف جنوب حيفا بـ16 صاروخا

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب عز الدين القسام قصف حيفا بـ 16 صاروخ، ضربت إسرائيل مناطق بجنوب لبنان بعد هجمات صاروخية استهدفت شمال إسرائيل بضربات من حزب الله اللبناني.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه هاجم مناطق وأهداف في جنوب لبنان، بعد هجمات صاروخية طالت عدة مناطق بالقرب من الحدود مع لبنان، كما أعلن حزب الله مقتل 2 من عناصره.

كما ردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على ضربات حزب الله بقصف بلدات بليدا وميس الجبل ومحيبيب، كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل بلاط جنوب لبنان.

كما تمكنت دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي من إسقاط مسيرات تابعة لحزب الله فوق الأجواء الإسرائيلية.

الاحتلال الإسرائيلي هجمات صاروخية جنوب لبنان كتائب عز الدين القسام شمال إسرائيل