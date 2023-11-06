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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسئول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا: سعداء بالشراكة مع بيراميدز

ديفيد جوميز
ديفيد جوميز
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أعرب ديفيد جوميز مسئول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا عن سعادته بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، قائلا: "نحن دائما في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء".

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا: " بيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعا في كرة القدم المصرية والأفريقية، وعندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبا به بشدة لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء".

وأضاف: " بنفيكا له تاريخ كبير ومميز وصاحب بصمة في قطاع الناشئين وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر، ولدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة أفريقيا عن طريق نادي كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية".

بنفيكا بيراميدز ديفيد جوميز ديفيد جوميز