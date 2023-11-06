4 أيام راحة لطلائع الجيش استعدادا للجونة

قرر الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش لكرة القدم بقيادة الكابتن عبد الحميد بسيونى منح الفريق راحه سلبية 4 أيام عقب الفوز الأخير على الإسماعيلى أو الدراويش بالإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى نايل .

ليعود الطلائع من الإسماعيلية بأغلى ثلاث نقاط دفعت الفريق إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط ، بفارق هدف عن إنبى الخامس ، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الجمعة القادم بجهاز الرياضة العسكرى . وقد عمت الفرحة جميع أفراد الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ، وكانت الفرحة عنوان الجميع فى رحلة العودة من الإسماعيلية إلى القاهرة .

من جانبه أشاد اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ، المشرف العام على الفريق بالروح القتالية العالية التى ظهر عليها لاعبو الفريق فى المباراة ، وإصرارهم على تحقيق الفوز ، رغم تأخرهم بهدف ، إلا أنهم بعزيمة الأبطال حولوا التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ونقل اللواء حسام خضر تهنئة وتحية وتقدير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للاعبين والجهاز الفنى والإداى بمناسبة هذا الفوز الغالى ، وحثهم على الإستمرار بنفس المستوى فى جميع المباريات القادمة فى دورى نايل . على الجانب الآخر يستغل عبد الحميد بسيونى الفترة القادمة عقب العودة للتدريبات وتوقف الدورى فى أداء بعض المباريات الوديه لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين يواصلون عملية التأهيل بعد العودة من الإصابة أمثال : أحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدى زكى ، استعداداً لمواجهة الجونة فى الأسبوع السابع للدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى بجهاز الرياضة .