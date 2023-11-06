الفيوم.. رئيس مركز ومدينة ابشواي يوجه بحملة لتشديد الرقابة على الأسواق

وجه خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ حملة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات التي تقدم للمواطنين.
وتم عمل الحملة بمدينة ابشواي بقيادة الأستاذ فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة (نيابة عن رئيس المركز) ، وبحضور الدكتور وجدي مدير الطب البيطري والدكتور احمد عبد السلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء والأستاذ محمود عبد الله رئيس الرقابة التموينية والاستاذ احمد فؤاد رئيس قسم رخص المحلات وفريق عمل قسم الإشغالات والإعلانات .
ومحلات بيع اللحوم
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان أسعار وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية .
حيث استهدفت الحملة محلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن شوارع المدينة وشارع شرق السكة الحديد وشارع الجمهورية .
كما شدد خالد فراج، رئيس المركز إظهار قوائم الأسعار بالمحلات مع الالتزام بتوجيهات الدولة المصرية بتخفيض أسعار السلع الأساسية وتوافرها بالمحلات والتنبيه على أصحاب جميع الأنشطة تلافي جميع الملاحظات التي رأتها اللجنة.
واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .