محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات برنامج"المرأة تقود"

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الـ 12 بالأسبوع التدريبى الثالث من برنامج"المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور، أحمد جمال، وسامر النجار، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب والتطوير.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

وأشاد بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلاً : " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

وقال نائب محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق برنامج " المرأة تقود " لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة،ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتاً، أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر القادم، بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدماً خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

جدير بالذكر: أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، ويتم القبول في البرنامج، من خلال التقديم والتسجيل إلكترونيًا، على منصة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإجراء اختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم، وإجراء واجتياز المقابلة شخصية، وإرسال بريد الكتروني للمتقدمين عند القبول.