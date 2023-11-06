بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بقاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي، وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء أشقائنا في فلسطين.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وندا خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة.

وفي كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في العام 2019، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا، حاملة في طياتها أرقام خدمية ضخمة وإنجازات واضحة، وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المواطن المصري البسيط، من خلال تسخير إمكانات مؤسسات وأجهزة الدولة، حتى تلبي احتياجاتهم لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم ، وتشمل هذه الأنشطة توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف الأجهزة التعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

وأضاف الجيزاوي، أن جامعة بنها قد شاركت بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والثقافية وغيرها من الانشطة التنموية بالقرى المختلفة التي استهدفتها المبادرة بمحافظة القليوبية، كما ساهمت الجامعة بمحو امية ما يزيد عن 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة خلال الخمس سنوات الماضية.

وعلى هامش اللقاء وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، والذي يأتي في إطار دعم الطلاب داخل الحرم الجامعي وتوعيتهم بمبادئ مؤسسة حياة كريمة وفتح باب التطوع للطلاب الجدد.

كما جرى افتتاح أول بوث خاص بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة بنها وذلك بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة مثل برنامج فاليو والمعسكرات وأنشطة الأكاديمية الوطنية.

بروتوكول تعاون

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