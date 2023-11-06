وزير الشباب يكرم الطلاب المتفوقين رياضيا بالجامعة المصرية الصينية

استقبلت الجامعة المصرية الصينية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقرها الجديد بمدينة نصر، وكان في استقباله الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس وعمداء الكليات.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد - في كلمة له خلال الزيارة - أن الجامعة المصرية الصينية، تضم كثير من الأبطال المميزين رياضيا والذين من المتوقع أن يكون لهم مستقبل كبير في الفترة المقبلة على المستوى الأولمبي والعالمي، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، وحرصه على لقاء طلاب الجامعات بشكل مستمر للتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية أن الجامعة تهتم بتفوق طلابها رياضيا وتقدم لهم كافة أوجه الدعم اللازمة وذلك في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الرياضيين، حيث تضم الجامعة عدد من الأبطال الرياضيين المميزين من أصحاب الجوائز على المستويات العالمية والإفريقية والعربية.

وأكدت عبد الكريم، أن الجامعة المصرية الصينية حريصة على نقل كل العلوم والتجارب الناجحة من دولة الصين إلى مصر والشرق الأوسط ومنها الطب الصيني التقليدي الذي يتم تدريسه في كليه العلاج الطبيعي بالجامعة، ويعتبر أحد أهم التوجهات الحديثة في الطب الرياضي في الوقت الحالي بالعالم.

وخلال الزيارة، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلاب الجامعة المصرية الصينية المتفوقين رياضيا وأصحاب الإنجازات العالمية في الألعاب الرياضية المختلفة والذين رفعوا اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وضمت القائمة الطلاب أحمد الراوي بكلية العلاج الطبيعي ولاعب منتخب مصر للتايكوندو، بطل افريقيا والمصنف رقم 8 على العالم، أحمد سامح الطالب بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية ولاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والفائز ببطولة أفريقيا للشباب 2022.

وكرم الدكتور أشرف صبحي، فاطمة عبد الناصر الطالبة بكلية العلاج الطبيعي لاعبة منتخب مصر للكاراتيه وبطلة العالم للشابات 2023 الحاصلة على وسام الرياضة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبد الله إسماعيل الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب مصر لكرة لسرعة وصاحب فضية بطولة العالم بفرنسا عام 2019 وعمرو إبراهيم الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب الجامعة المصرية الصينية وصاحب المركز الثاني في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لكرة السرعة.

كما ضمت القائمة أيضا جنا سعد الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة وبطلة أفريقيا للفرق 2022 ، ورغد إسلام الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي وبطلة الجمهورية مع فريقها لعام 2022، ورودينا أشرف الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة فريق كرة السلة بنادي طلائع الجيش، ونهي محمد الطالبة بكلية الحاسبات ونظم المعلومات ولاعبة منتخب مصر للثلاثي والحاصلة على المركز الثاني على مستوى أفريقيا.

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