إحالة تاجري مخدرات ضُبطا وبحوزتهما حشيش في المطرية للجنايات

أمرت النيابة العامة، إحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة "الحشيش" بقصد الاتجار في منطقة المطرية، إلى محكمة الجنايات

ترجع تفاصيل الواقعة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي عاطلين قبل ترويج كمية من الحشيش علي المتعاطين بمنطقة المطرية.

ونجحت حملة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية). كما تم ضبط (شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول)

وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما وتجديد حبسهما في الموعد القانوني المحدد بعد تسلم تقرير الطب الشرعي لفحص المواد المضبوطة والتي تبين انها لمخدر جوهر الحشيش