16 نوفمبر.. نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

أجلت الدائرة رقم -16- جزئى جنح أكتوبر، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم «1636 لسنة 2023» لجلسة 16 نوفمبر، لعرض الاستكتاب على الطب الشرعى.

وبتاريخ 30 يناير 2023 أسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد، أنها أصدرت بسوء نية شيكا بقيمة 4 ملايين، لصالح سيدة تٌدعى نشوى صفاء الدين، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع «نشوى» سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومزيل بتوقيع المتهمة وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.