محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهودها فى حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات في الشوارع بصفة عام ، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الاثنين بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال التجميل وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الميادين والشوارع الرئيسية ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى ومن أمام نقابة المهندسين و بنك الاسكان والتعمير بالرى وتم رفع المخلفات والقمامة من على كورنيش النيل وسط وشمال شارع مصر ومن داخل المشتل ، كما تم رفع المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع بكل من الوحدات المحلية ( بنى محمد سلطان، حى وسط، البرجاية، دمشير ) ونقل المخلفات للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى للمدينة .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز والقرى، حيث تم مسح وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، وبامتداد شارع بورسعيد بحى شمال وجنوب المدينة، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية للقرى.

وفى مركز بنى مزار شمال المحافظة ، كثف حى شرق حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، كما تمكنت الوحدات المحلية من رفع المخلفات بقري ( شلقام والجرنوس وبردونها)، إلى جانب تمهيد الطرق من أجل خلق سيولة مرورية، رفع مخلفات وأشجار كثيفة أمام محطة مياه الشرب بشارع البحر، فضلا عن قيام الوحدة المحلية بالحسينية بأعمال النظافة ورفع المخلفات بكلا من عزبة التوت ومساكن العكاك والسهاريج بالدلايلة والنفق وتمهيد الطريق أعلى الكوبرى.

وفى ديرمواس جنوب المحافظة ، تمكنت الوحدات المحلية للمركز من رفع المخلفات وتمهيد الطرق للحفاظ على المظهر الجمالى وتحسين حركة السير بقرى حيث قامت الوحدة المحلية بنزلة البدرمان بحملة نظافة وتسوية وتمهيد الطرق بعدد من قرى البدرمان للتسهيل على المواطنين في السير داخل وخارج القرية، كما تم رفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقرية دلجا بمنطقة الموقف ومنطقة البريد ومدخل البلد ومناطق أخرى للحفاظ على المظهر العام للقرية.

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