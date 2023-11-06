ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الـ14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين

مطار العريش
مطار العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ14 التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم /الاثنين/ متجهة إلى مطار مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر والكويتية للإغاثة والمؤسسات الإنسانية الكويتية.
 

الجسر الجوي الكويتي فلسطين