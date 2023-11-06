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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. معتمد جمال يقود مرانه الأول مع الزمالك بعد رحيل أوسوريو

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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يقود معتمد جمال مدرب عام الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، مران الفريق الأبيض اليوم الاثنين، وذلك في أول مران لمعتمد جمال بعد تعيينه عقب إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بسبب سوء النتائج.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين رسميا معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني  عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وخسر فريق الزمالك درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.

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