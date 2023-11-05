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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الترامبولين يتوجه الى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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غادرت مساء اليوم بعثة منتخب مصر لجمباز الترامبولين متجه الي مدينة بيرمنجهام بدولة انجلترا للمشاركة في بطولة العالم للترامبولين في الفترة من 9 الي 13 نوفمبر الجاري

وتضم بعثة منتخب مصر:

  • مهاب حسن
  • سيف الدين إسماعيل
  • خالد حسين
  • عمر شفيق

المدير الفني : الكابتن/أحمد سعيد

المدرب: الكابتن/ سيف آسر

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن منتخب  الترامبولين  يمتلك مقومات المنافسة والظهور بمظهر جيد فى بطولة العالم
وأضاف أمين ان منتخب الترامبولين يسير بخطي ثابتة ويتم تجهيزه للمنافسة علي  منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

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