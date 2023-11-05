وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

عرض اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة للفترة المقبلة من خلال المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، و الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات ومما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مواصلة الوزارة لدعم كافة الاتحادات الرياضة ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبل.

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب تحقيقها، وضرورة تمثيل مصر تمثيلا مشرفا في الاولمبياد، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية للكرة الطائرة وللكل الألعاب الفردية والجماعية ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.



وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه أثنى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والتى تأتى ثمارها في تحقيق أفضل النتائج على كافة المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وتأهل المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة السادسة في التاريخ بأفضلية الكوتا القارية عن المنتخب التونسي الذي خسر جميع مبارياته في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في اليابان.

وبينما حصل منتخب مصر للسيدات للطائرة على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في دولة الكاميرون، وتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 17 عاما.