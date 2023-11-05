وكيل رياضة الدقهلية يتفقد الهيئات الشبابية بمنية النصر

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب منيه النصر، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب الطاهري، ومركز شباب ميت حديد.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الجولة التفقدية للهيئات الشبابية بإدارة شباب منية النصر، ولاء طه محمد مدير عام الإدارة، وبدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مراكز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، وتفقدت الملعب بمركز الشباب ، وترابيزة البلياردو، وتنس الطاولة، وتأكدت من وجود إيصالات مقابل الإيجار.

كما أكدت على وجود طفاية الحريق خاصة مع وجود مصدر للغاز داخل المركز، بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز و أثنت على العمل داخل المركز.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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