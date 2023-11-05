مصرع طالب جامعي وإصابة زميله في حادث انقلاب سيارة بـ 6 أكتوبر

لقي طالب جامعي مصرعه وأصيب زميله، جراء انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بدائرة قسم شرطه أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

حادث انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة، ووجود مُتوفى ومصاب بطريق الشيخ زايد .

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي محددة قيادة المدعو (احمد محمد حمدي) 22 عامًا، طالب جامعي، ويقيم بقرية شعلان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاته وإصابة زميله امين عبد الحكيم يونس 22 عامًا، طالب، ويقيم بقرية شعلان بمركز يوسف الصديق بالفيوم، ومصاب بكسر في العنقدية الأولي بالعمود الفقري .

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الشيخ زايد

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، نزيف بالمخ وتهشم بعظام الجمجمة أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.