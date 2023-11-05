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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس

جولة ميدانية لمدير
جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بمدارس سنورس
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قامت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية بمدارس إدارة سنورس التعليمية، بحضور عصام الدين نعيمي، مدير عام إدارة سنورس التعليمية.

حيث تفقدت عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة البساتين الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد والمتميز المبذول في العمل، حيث تفقدت الفصول الدراسية، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

كما تفقدت المبني الجديد بمدرسة السلام الإعدادية، وتم معاينة سور المدرسة، ودراسة إمكانية فتح باب بين مدرستي السلام الأعدادية بفيدمين ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية.

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