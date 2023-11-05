ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. إنهاء المذبحة.. مظاهرات دعم غزة تعم العالم: يجب وقف إطلاق النار

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 6 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد منع إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

«شكرى»: الأولوية القصوى توفير احتياجات الفلسطينيين

«أوتشا»: الحرب الإسرائيلية شردت 1.5 مليون شخص

إنهاء المذبحة.. مظاهرات دعم غزة تعم العالم: يجب وقف إطلاق النار

«فرانس برس» تدعو إلى إجراء تحقيق بعد استهداف مكتبها فى غزة

وزير إسرائيلى يقترح إلقاء «قنبلة ذرية» على غزة.. انتقادات واسعة واتهامات بالجنون

الشارع الصهيونى يطالب باستقالة «نتنياهو» وإعادة الرهائن

خسائر عسكرية واقتصادية فادحة لدولة الاحتلال وارتفاع عدد القتلى لـ345 منذ بدء العملية البرية فى غزة

البوابة مصر وقف اطلاق النار غزة إسرائيل