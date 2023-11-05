اقرأ غدًا في «البوابة».. إنهاء المذبحة.. مظاهرات دعم غزة تعم العالم: يجب وقف إطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 6 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد منع إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

«شكرى»: الأولوية القصوى توفير احتياجات الفلسطينيين

«أوتشا»: الحرب الإسرائيلية شردت 1.5 مليون شخص

إنهاء المذبحة.. مظاهرات دعم غزة تعم العالم: يجب وقف إطلاق النار

«فرانس برس» تدعو إلى إجراء تحقيق بعد استهداف مكتبها فى غزة

وزير إسرائيلى يقترح إلقاء «قنبلة ذرية» على غزة.. انتقادات واسعة واتهامات بالجنون

الشارع الصهيونى يطالب باستقالة «نتنياهو» وإعادة الرهائن

خسائر عسكرية واقتصادية فادحة لدولة الاحتلال وارتفاع عدد القتلى لـ345 منذ بدء العملية البرية فى غزة