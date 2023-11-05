الأربعاء.. افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة في دورته الـ14

يفتتح ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، فعاليات الدورة الرابعة عشر، التي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور وليد قانوش، في الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر الجاري، وترأسه الدكتورة رشيدة الشافعى.

يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالى 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وافريقية وأجنبية منها: مصر، والإمارات العربية المتحدة، وهونج كونج، والجزائر، والمملكة المتحدة، والهند، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وأذربيجان، وفنزويلا، واليابان، وبلجيكا، وفرنسا، والمغرب، والبرازيل، وألمانيا، وهولندا، والكاميرون، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، وكندا، وسويسرا، وبولندا، والصين، ورومانيا، والبرتغال، وكولومبيا، وكوريا، وكرواتيا.

من مصر يشارك المركز القومى للسينما - ستديو كارتونيل - مستشفى سرطان الأطفال 57375- جامعة فاروس كلية الفنون والتصميم- كلية الفنون جميلة بجامعات "حلوان، والمنصورة، والمنيا" - منصة شاهد - إسكندرية أنيمشن سكول.

ويكرم الملتقى هذا العام كل من: الفنان التشكيلى الكبير سامي رافع – فنان التحريك الكبير حسام مهيب، والفنانة سلوى محمد على، والفنان سامح الشرقاوى، وفنان الخدع محمد طنطاوى، وسيتم اعلان الفائزين وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم.

كما سيعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50 ألف جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير .

تبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فنى لأعمال الرسوم المتحركة فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، ببهو مركز الهناجر للفنون.