إصابة 17 شخص في حادث تصادم ميكروباص بسور كمين في المنيا

أصيب 17 شخصا في حادث سير اثر تصادم ميكروباص بسور كمين دمشير بالمنيا ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا .

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا يفيد بوقوع حادث سير بمدخل مدينة المنيا بطريق مصر أسوان الزراعي حيث اصطدم ميكروباص بسور كمين دمشير.

أسفر الحادث عن إصابة 17 شخص وبيانهم كالتالي ( فرحة سيد محمد 23 سنة مقيمة الشعراوية سمالوط نزيف بالبطن وكدمات بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج -ا سحق حنا يواقيم 26 سنة مقيم سمالوط خلع بالكتف الأيسر -رضا خليفة محمد أمين شرطة 43 سنة مقيم ملوي مصاب بسحجات وكدمات بالجسم -هدير رمضان محمد 21 سنة مقيمة قرية زهرة سحجات وكدمات بالجسم -ماريانا القس ارميا 30 سنة مقيمة مطاي اشتباه ما بعد الارتجاج -غادة إبراهيم عبد الله 19 سنة مقيمة سمالوط كسر بالذراع الأيسر سحجات وكدمات بالوجه -دعاء جمعة سطوحي 19 سنة مقيمة سمالوط سحجات وكدمات بالجسم -احمد جمعة سطوحي 45 سنة مقيم سمالوط سحجات وكمدات بالجسم -صبحي شفيق جريس 35 سنة صفط اللبن سحجات وكدمات بالجسم -علي احمد موسي 37 سنة مقيم قرية اطسا سحجات وكدمات بالجسم -تبارك فرج تبارك 10 سنوات مقيم قرية اطسا كسر بالساق اليسري وجرح قطعي بالفحذ الايسر -يسرية نجاح قطب 35 سنة مقيمة قرية اطسا كسر بالساق اليمني كدمة شديدة بالعامود الفقري -نورهان فاروق عثمان 8سنوات مقيمة اطسا سحجات وكدمات بالجسم -حنان عثمان عزت 53 سنة مقيمة المنيا سحجات وكدمات بالجسم -كريمة عبد المجيد ابو الليل 22 سنة مقيمة قرية طحا سحجات وكدمات بالجسم -مليكة محمود علاء عامان مقيمة سمالوط -خالد محمود عبد الغني 39 سنة مقيم سمالوط كسر بالفخذ الايسر ) جميعهم مقيمين قرية الجندية .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ، وتم إزالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق .