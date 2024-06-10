"صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية

أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والنقابات الصحية المختلفة لوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية التي من شأنها يمكن إيجاد كوادر تساعد الطبيب البشري مع العمل على تحسين بيئة عمل الطبيب ورفع اجره.

جاء ذلك بعد مطالبة الدكتورة نيفين جورج الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، باستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.

وقالت النائبة، في اقتراح برغبة قدمته للجنة الصحة، إن هناك تناقصا مستمرا بالآونة الأخيرة في أعداد الأطباء البشريين، والذي يرجع لأسباب كثيرة، وقد تم سابقًا محاولة إيجاد وظائف تساعد الطبيب البشري في عمله مثل وظيفة الطبيب المساعد (physician assistant)، وغيرها من الكوادر الأخرى التي يمكن دراسة أهميتها، والبدء في العمل على تدريب هذه الكوادر لمساعدة الطبيب البشرى، وخاصة أن الدولة حاليًا بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الجمهورية مما يزيد الاحتياج لأعداد أكثر من الأطباء البشريين.

واقترحت النائبة، أن يتم منح الأطباء قروض مالية بشروط ميسرة على فترات سداد طويلة الاجل لتشجيعهم على البقاء والاستمرار في العمل داخل البلاد.

وطالبت، بضرورة تفعيل وظيفة الطبيب المساعد واستحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين، والنظر في إيجاد حلول أخرى تسهم في حل مشكلة التناقص المتزايد في أعدادهم.

يذكر ان لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عقدت اجتماعا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائبة نيفين جورج الأنطوني، بشأن استحداث كوادر طبية لمساعدة الأطباء البشريين.