«حريق شقة الطالبية ».. النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للأب وتصرح بدفن الأم وأطفالها الثلاثة

استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للناجي الوحيد وهو الأب في حريق شقة الطالبية الذي التهم سيدة وأطفالها الثلاثة، تمهيدًا لسماع أقواله في الواقعة.

وصرحت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم في حريق شب بشقتهم، وناظرت النيابة الجثامين الأربعة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير فنى بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لفحص الحريق، وإعداد تقرير فنى عن أسباب وملابساته وبدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطالبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الحريق لكشف ملابسات الواقعة، ومن المقرر الاستماع إلى زوج الضحية والجيران على سبيل الاستدلال.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة وإصابة الأب في حريق شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة، أن ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات الداخلية للثلاجة سبب نشوب الحريق والذي ألتهم محتويات الشقة وتسبب في وفاة ثلاثة وإصابة الرابع.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع البطل من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق التهم شقة سكنية ونتج عن الحريق مصرع ربة منزل تدعي "علياء السيسي" وأطفالها الثلاثة "لوجي، عمر، فؤاد" وأصيب الأب "شمس" بحروق من الدرجة الثانية جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.