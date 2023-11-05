أحمد أوفا ورفيق كبو يقودان هجوم إنبي أمام فيوتشر بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في اللقاء المقرر له اليوم الأحد.

وضم تشكيل إنبي كل من ، البلعوطي، أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي، زياد كمال، مودي ناصر، محمد حمدي، عبدالرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أوفا.

كان تشكيل فيوتشر قد ضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة الـ 15 متصدرا لمسابقة الدوريالممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 12 نقاط، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 8 أهداف، ودخل مرمي الفريق 3 أهداف خلال الـ 5 مباريات.