ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد أوفا ورفيق كبو يقودان هجوم إنبي أمام فيوتشر بالدوري

إنبي
إنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في اللقاء المقرر له اليوم الأحد.

وضم تشكيل إنبي كل من ، البلعوطي، أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي، زياد كمال، مودي ناصر، محمد حمدي، عبدالرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أوفا.

كان تشكيل فيوتشر قد ضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة الـ 15 متصدرا لمسابقة الدوريالممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 12 نقاط، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 8 أهداف، ودخل مرمي الفريق 3 أهداف خلال الـ 5 مباريات.

إنبى فيوتشر أحمد أوفا أيمن مصطفى