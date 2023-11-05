العاهل الأردني يجدد موقف بلاده الداعي إلى ضرورة وقف الحرب على غزة

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 03:04 م

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف بلاده الداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.

وذكر بيان الديوان الملكي اليوم /الأحد/، أن العاهل الأردني التقي أمس/السبت/ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لبحث التطورات الخطيرة في غزة.

وشدد العاهل الأردني - خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.. مؤكدا دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم.

من جانبه، أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بجهود الأردن بدفاع الملك عبد الله عن القضايا العربية والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار.