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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجرد تعبير مجازي.. وزير "القنبلة النووية على غزة" يبرر تصريحاته

وزير التراث الاسرائيلي
وزير التراث الاسرائيلي "عميحاي ألياهو"
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بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته حول احتمال إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي تعليق حضوره جلسات الحكومة حتى أجل غير مسمى، خرج وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتبرير أوضح بتعليق على حسابه في "فيسبوك"، اليوم الأحد أن كلامه كان مجرد تعبير مجازي أو "استعارة".

 

وقال الوزير المتطرف التابع لحزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتشدد:" من الواضح للجميع أن كلامي عن القنبلة النووية كان مجرد تشبيه مجازي".

كما أكد على ضرورة ان ترد إسرائيل "رداً قوياً وغير متناسب على الإرهاب، من أجل إرسال رسالة واضحة للإرهابيين مفادها أن الإرهاب غير مقبول".

وأردف قائلا: "هذه هي الصيغة الوحيدة التي يمكن للدول الديمقراطية أن تتعامل فيها مع الإرهاب".

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجرد تشبيه مجازي