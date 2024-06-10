وفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، وفاة محامية داخل حمام سباحة بعد إصابتها بسكتة قلبية إثر تعرضها للإغماء داخل الحمام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشؤون القانونية والإدارة الهندسية ومدير إدارة بنها للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة.

بسؤال مالك حمام السباحة بالقليوبية والغفير أكدوا على وجود مدربة ومنقذة أثناء التدريب، وأن المحامية أصيبت بالإغماء داخل حمام السباحة، وجرى نقلها للمستشفى وتوفت بعد ربع ساعة من وصولها، وجرى إخلاء سبيل المدربة وصاحب المكان والغفير.

فيما أكد عدد من شهود العيان، أن المكان كان مؤجر للسباحة سيدات ومغطاة والمحامية نزلت بعد انتهاء التمرين وأصيبت بالإغماء، وجرى نقلها للمستشفى وتوفت بعد ربع ساعة.