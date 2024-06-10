أفضل الأجهزة الالكترونية الحديثة التي أصبح لا غنى عنها في حماية منزلك وسيارتك

الإثنين 10/يونيو/2024 - 10:59 م

أصبح من الضروري اليوم اقتناء داش كام بعد شراء أي سيارة أو مركبة وذلك لأهميتها الكبيرة في حمايتك وحماية سيارتك في الأمور التالية:

1- حماية سيارتك أثناء ركنها من أي عبث حيث تقوم الداش كام بالتصوير في حال رصد أي حركة بالقرب من السيارة مما يساهم في ردع أي شخص يحاول العبث بالسيارة.

2- كما تساهم في حمايتك قانونيًا في حال حدوث أي مشكلة من خلال تسجيلات الكاميرا التي يتم حفظها.

3- اصدار تنبيهات في حال قمت بتجاوز السرعة المحددة أو الخروج عن المسار المحدد لك مما يساهم في جعل قيادك للسيارة أكثر راحة وأمان.

4- تحوي بعض كاميرات الداش كام على خاصية استعراض البث المباشر صوت وصورة وهي تفيد في حال كنت تريد التواصل مع السائق بشكل مباشر للتأكد من قيامه بالعمل على أكمل وجه.

5- كما يمكنك متابعة سرعة السائق والمسار الذي مرّت فيه السيارات حتى 6 أشهر.

والآن وبعد أن استعرضنا أبرز مزايا كاميرات الداش كام ما هي أفضل كاميرات الداش كام المتوافرة في السوق وأين نجدها؟

تتوافر العديد من كاميرات الداش كام ويقدم متجر مايكرو أفضل أنواع الداش كام من حيث جودة التصوير الرائعة والميزات العديدة المقدمة:

داش كام شاومي 70mai A810 4K:

بحسب متجر مايكرو تعتبر داش كام شاومي من أكثر أنواع الداش الكام التي توفر أفضل قيمة مقابل السعر وتتميز بالخصائص التالية:

1- تأتي داش كام شاومي بكاميرتين عالية الدقة أمامية تأتي بدقة تصوير عالية 4k وخلفية بدقة FHD

2-داش كام شاومي تأتي بأحدث تقنيات معالجة الصور من خلال معالج SONY الخاص بالكاميرات الاحترافية مع القدرة على التصوير ليلًا بفضل ميزة 3D-DNR.

3- تحتوي على wifi مدمج بالداش كام مما يمكنك من وصل الكاميرا بالجوال ومراجعة التسجيلات السابقة وتتبع مسار السيارة وغيرها.

4-تحتوي داش كام شاومي على gps مدمج بالكاميرا مما يمكنك من متابعة موقع سيارتك بشكل مباشر من خلال الجوال.

5-الداش كام تدعم وصلة وقوف من شاومي مما يجعل الداش كام قادرة على تصوير حتى عند إطفاء السيارة وقفلها حيث تقوم بالتصوير وضمان أمان سيارتك.

6- يقدم متجر مايكرو ضمان ذهبي لمدة سنتين على الداش كام كما يتوفر لديه خدمة تركيب داش كام للسيارات تصل لباب البيت.

قفل الباب الذكي

كما يعتبر قفل الباب الذكي الذي يتم تثبيته في المنازل والمكاتب من أشهر التقنيات الحديثة التي انتشرت مؤخرًا لما توفره من حماية عالية وأمانة وطرق حديثة وآمنة في فتح القفل وتوافر العديد من الأقفال في متجر مايكرو يأتي بعضها مزود بكاميرا ويصلح عادة للأبواب الخارجية للمنزل وبعضها يأتي بدون كاميرا يستخدم للأبواب ضمن المنزل أو المكتب.

ويوفر متجر مايكرو أفضل أنواع اقفال الأبواب الذكية التي حصلت على تقييمات عالية عالميًا ومحليًا والتي توفر العديد من الميزات:

1- قفل الباب الذكي يتميز طرق متعددة لفتح القفل مثل كتابة الرقم السري على لوحة مفاتيح القفل أو من خلال بصمة الأصبع أو من خلال تطبيق الجوال عن بعد أو حتى باستخدام المفتاح التقليدي مما يوفر مرونة وسهولة في فتح القفل ويقلل الازعاج الناجم عن نسيان القفل داخل المنزل.

2-يدعم قفل الباب الذكي الاتصال عن طريق ال wifi مما يسهل تعيين كلمة مرور جديدة وفتح القفل وغيرها.

3-يتميز قفل الباب الذكي بإرسال إشعارات على جوالك في كل مرة يتم فيها فتح القفل بالإضافة لتاريخ فتح القفل والطريقة المستخدمة في فتحه.

4- يمكنك من خلال قفل الباب الذكي بتعيين كلمات سر مؤقتة عبر الجوال حيث يمكنك الاستفادة منها في السماح للضيوف أو العمال بالدخول للمنزل في حال كنت غير متواجد.

5- بالإضافة لكون متجر مايكرو يوفر قفل باب ذكي بأسعار ممتازة فإنه يقدم خدمة تركيب للقفل في جميع أنحاء المملكة بالإضافة لتقديمه ضمان ذهبي شامل للمنتج لمدة سنتين.