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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين المنيا: مداهمة مخزن شيبسي غير مرخص بمطاي ومصادرة محتوياته

مداهمة مخزن شيبسي
مداهمة مخزن شيبسي غير مرخص بمطاي
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داهمت حملة تموينية مكبرة اليوم الاثنين، تحت إشراف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، وبالتنسيق مع مباحث التموين، مخبز شيبسي غير مرخص ومصادرة محتوياته. 

وقامت إدارة تموين مطاي بقيادة عبد الحكيم محمد مدير الإدارة،  بمداهمة مخزن شيبسي يدار بدون ترخيص ومصادرة محتويات والتي بلغت 680 كرتونة، كما تمكنت الحملة من ضبط 20 لفه عصائر بدون فواتير، ومصادره 12 علبه سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي خلال مراقب الأسواق بمطاي.   

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين.

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