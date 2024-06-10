ضبط 182 كيلو أغذية فاسدة في حملة تموينية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بشكل دورى للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمتابعة أسعار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة للحفاظ على صحة المواطنين.

أسفرت الحملة المُنفذة اليوم بالاشتراك بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والتى استهدفت المرور على عدد من المنشآت الغذائية.

حيث تم ضبط مخالفات جنح صحية ، كما أسفرت الحملة عن إعدام ١٨٢ مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفى هذا السياق،، تم تحرير محاضر تجاه تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المنشآت.

أعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط ١٢٢١ مخالفة تموينية خلال حملات شنتها خلال الشهر الماضي تنفيذًا لتوجيهات ا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة ومنع أى محاولات لاحتكار السلع أو المضاربة بأسعارها .

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط أنه تم تنفيذ حملات متتالية خلال الشهر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط، وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن إجمالي عدد المحاضر التى تم تحرريها خلال تلك الفترة قد بلغت ١٢٢١ محضرا ، جاء من بينهم ١٣٨ محضرا لعدد من المخابز لقيامهم بمخالفات تعلقت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتوقف عن الإنتاج وضرب وهمي .

وخلال المتابعة على الأسواق تم تحرير محاضر لوجود مخالفات تتعلق بالعمل دون شهادة صحية ورصد حالات غش تجارى وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وأيضًا بيع لحوم منتهية الصلاحية والعمل بدون ترخيص وسجل تجاري، بالإضافة إلى ضبط عربة محملة بكراتين رنجة بدون بيانات بكمية ٢٢٦ كرتونة .