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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد وصول بعثة المنتخب إلى القاهرة

منتخب مصر
منتخب مصر
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تغادر بعثة منتخب مصر غينيا بيساو،  في الواحدة صباح غد الثلاثاء، في طريقها إلى القاهرة وتصل للاراضي المصرية في الثامنة صباحا، وذلك بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جرت على استاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وخاض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر المباراة ضد غينيا بيساو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

منتخب مصر غينيا بعثة