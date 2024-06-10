تحرير 26 محضرا تموينيا للمخابز بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى، بالتعاون مع ادارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي، القيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وقال محمد عبد الغني رئيس المركز، إن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي حيث شكلت اداره تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز والأسواق بمطاي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر تمويني جاءت كالتالي 1 محضر اداره مخزن بدون ترخيص و1 محضر مواد غذائية بدون فواتير و6 محضر اشتراطات و6 محضر شهاده صحية باجمالي 14 محضر للأسواق وفيما يخص المخابز تحرير 1 محضر نقص وزن و6 محضر نظافه و5 محضر عدم إعلان بأجمالي 12 محضر للمخابز ) باجمالي 26 محضر.

وذكر محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي مستمرةفي ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينيه وتحقيق شكاوي المواطنين.

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