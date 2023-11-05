"سلامة الغذاء" تشارك في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج متبقيات المبيدات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 39، وذلك عن الفترة من 28 أكتوبر - 3 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

شارك الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات الملتقى العلمي الأول للجنة الوطنية لعلوم التغذية والجمعية المصرية لسلامة الغذاء الذي عقد بأكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان "جودة وسلامة الغذاء بين البحث والتطبيق" برعاية كل من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك في إطار دور البحث العلمي في استحداث تقنيات انتاج غذاء صحي آمن.



استعرض الهوبي خلال اللقاء قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، ودورها الهام والحيوي في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وكذا المزايا التي تقدمها الهيئة لجذب المزيد من أصحاب الصناعات الغذائية خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل الطوعي بالهيئة خلال المرحلة الحالية، مما ينعكس بدوره إيجابياً على منظومة سلامة الغذاء بمصر وكذا تعزيز الصادرات الغذائية المصرية وإمكانية نفاذها بالأسواق العالمية.



كما تطرق الدكتور طارق الهوبي بالحديث عن دور الهيئة في إصدار القواعد الفنية الملزمة والتي تتسم بطابع تشريعي خاص بها، وكذلك مراجعة نظم وآليات الرقابة على سلسة إنتاج وتداول الغذاء بما في ذلك سحب العينات على أسس علمية وفقاً لتحليل المخاطر للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وخلال الملتقى أكد الهوبي على أهمية الربط بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وآليات تطبيق سلامة الغذاء في مصر وذلك من خلال تخريج أجيال مؤهلة علميا وعمليا وقادرة على إدارة منظومة سلامة الغذاء بشكل فعال وقوي.



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وتم تسجيل 6 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم اعتماد 6 منشآت بالقائمة البيضاء، و أصدرت الإدارة 338 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وشاركت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب الخاص ببرنامج "مهمة التدريب المستدام بشأن متبقيات المبيدات في مصر STM"، والذي يخص تسجيل وتطبيق المبيدات على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير للاتحاد الأوروبي، والذي تم تنسيقه في إطار مبادرة (تدريب أفضل من أجل غذاء أكثر أمانا BTSF)، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة خبير أسباني للقيام بالتدريب، وذلك خلال الفترة من 29 – 31 أكتوبر الماضي.



جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار دور الهيئة البناء لرفع قدرات مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخلق كوادر فعالة ومثمرة في هذا القطاع، وقد شارك في البرنامج متدربون من عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكذا عدد من مصدري أهم الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبدعم من مشروع TAIB الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3500 رسالة بإجمالي 144000 طن بزيادة نحو 9000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.



ولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 11000 طن، تليه المانجو بإجمالي 6000 طن، ثم الفراولة بـــإجمالي 5000 طن.



ومثلت السعودية وتايلاند الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم الصومال والجزائر من إجمالي 150 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 505 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 500 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 425 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1835 رسالة بنحو 360000 طن، تم رفض 23 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول الصويا من 90 دولة، ومثلت أوكرانيا الأسبوع الماضي أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها بلغاريا وروسيا وأمريكا.



وتصدر ميناء بور سعيد الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 468 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 429 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 288 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 83 منتج و 12 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، وتم إدراج 4 مصانع من مصانع المكملات الغذائية بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة، كما فحصت الإدارة 635 منتج جديد، و أصدرت 5 شهادات بيع حر.



وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 2495 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 323 عينة لأغذية معدة للتصدير، و320 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 165 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 5 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الشرقية، أسيوط وقنا، كما تم تسجيل 3 مضارب أرز بمحافظة دمياط.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 47 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى، وجاري فحص 21 شكوى.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 15 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1578 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 448 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 274 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 66 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الغربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 3 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وتم معاينة عدد 4 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي بمحافظات الجيزة، الدقهلية والبحيرة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الإسكندرية والمنيا.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 51 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 2 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 29 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، بور سعيد، دمياط والقليوبية، وسجلت 4 وحدات طعام لدى الهيئة فيما استوفت 11 وحدة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 522 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 45 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع و موردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، كما تم حضور عدد من الاجتماعات بالهيئة العامة للمواصفات والجودة للمشاركة في العمل على إعداد المواصفات الخاصة بأسماك الاستاكوزا سريعة التجميد و البطارخ والكافيار وغيرها من الأسماك.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 26 زيارة لمصانع المغلفات الطبيعية، وتم إدراج 2 مجزر دواجن بالقائمة البيضاء للهيئة، و أصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 510 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 طن زبيب، نصف طن خل، نصف طن شطة، عجوة، زيت زيتون، وجميعها مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 4 قرارات نيابة.

كما تم تحرير 79 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (عصائر، منتجات ألبان) تقدر كميتها بـ 150 كجم.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 124 محضرا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 43 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 543 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1380 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) بإجمالي

وزن 68 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 1 محضر مخالفات.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 32 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط) و أسفرت تلك الحملات عن إعدام 168 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية (عصائر، فواكه، بهارات، تمر هندي، مخللات، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 23 حملة تفتيشية على 162 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، سنوب، السنبلاوين، منية سندوب، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

و أسفرت تلك الحملات عن إعدام 883 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات وفواكه، فسيخ، عصائر ، غزل بنات) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 71 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 111 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و108 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة مشتركة مع الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، 4 محاضر تحفظ، 1 محضر غش تجارى، كما تم التحفظ على 125 كجم لحوم بلدي.