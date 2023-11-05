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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الغرف تفحمت.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل بالعياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل منزل بالعياط، ورفع الآثار المادية للحريق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.


وأفادت تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قد التهم معظم محتويات المنزل، وتفحمت محتويات من غرفة، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.


تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي حريق منزل العياط