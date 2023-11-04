في اجتماع تحالف الأحزاب.. تيسير مطر: عمال مصر عصب التنمية الاقتصادية

عقدت أمانات عمال تحالف الأحزاب المصرية، اجتماعًا مساء اليوم برئاسة القيادي العمالي أحمد فاوي الضبع أمين عمال حزب إرادة جيل بمقر الحزب الرئيسي.

وشهد جانب من الاجتماع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف.

وأكد النائب تيسير مطر، أن عمال مصر العصب الأساسي في حياتنا، وقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وايضا جسر العبور إلى الجمهورية الجديدة، مطالبا العمال ببذل مزيد من الجهد والعمل لنهضه مصر ورخائها.

حول الأوضاع في غزه وتداعيات المجازر الإسرائيلية المتتالية،قال النائب أن الوضع مؤسف ومحزن، وان من حق الطفل الفلسطيني أن يعيش مثل كل الأطفال، وايضا من حق المراة الفلسطينية أن تعيش مثل كل نساء العالم.

وطالب مجلس الأمن بوضع توصيف جديد للمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل جهارا نهارا أمام أعين العالم كله.

وأوضح مطر، أن الشعب المصري كله يقف خلف ومع القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي المصري وعدم المساس بذرة رمل واحده من أرض مصر.

ودعا إلى ضرورة الوقوف بكل قوه لدعم قواتنا المسلحة والوقوف بجوار ودعم الشرطه باعتبارهما حصن الأمن والأمان للجبهة الخارجية والداخلية في مصر.

وأشار مطر إلى أهمية الاهتمام بالصناعة، وأن يقوم وزير الصناعة بزيارة المناطق الصناعية والمصانع على الطبيعه وان يتعرف على مشاكلها.

واقترح مطر وجود تواجد فعال لأمانات عمال تحالف الأحزاب على صفحات السوشيال ميديا مثل الفيسبوك وتويتر وان يخرج نشاطهم الى النور، لأنهم يمارسون ويقومون بدور مهم في إطار تحالف الأحزاب المصرية.