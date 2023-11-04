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السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عامل بمطعم ألقي زيت مغلي علي وجه زميله بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بمطعم متهم بإلقاء زيت مغلي علي وجه زميله في مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل يتهم فيه زميله الذي يعمل معه داخل مطعم بالقاء زيت مغلي علي وجهه في مشاجرة نشبت بينهما وقدم المبلغ تقريرا طبيا يفيد وجود حروق من الدرجة الأولي بالوجه والكتف.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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