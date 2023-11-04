بلدية المحلة يهزم فاركو 3/2 ويؤكد قدرته على اللعب وسط الكبار

حقق فريق بلدية المحلة الفوز على حساب فاركو بنتيجة 3-2 في اللقاء الذى جمع الفريقين الليلة على ستاد غزل المحلة ضمن مبارت الاسبوع السادس للدورى الممتاز.

أحرز البلدية الهدف الاول عن طريق حسام أشرف من ضربة جزاء فى الدقيقة 28 من الشوط الاول واضاف إسلام مرزوق الهدف الثاني للبلدية في الدقيقة 34 واختتم النيجيرى فيفور أكيم هدف البلدية الثالث فى الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول .

بينما احرز هدفي فاركو شكرى نجيب من ضربة جزاء في الدقيقة 57 واحمد شريف في الدقيقة 77

احتسب مصطفي عثمان حكم اللقاء 10 دقائق وقت بدل ضائع وكانت فرصة للاعبي فاركو للعودة للقاء وتعويض تأخرهم لكن نجح فريق البلدية المجتهد تحت قيادة احمد عبد الرؤف في الحفاظ على الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاثة .

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده الى 8 نقاط جمعها من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي وفاز البلدية بمباراتين وخسر مباراة وتعادل في مباراتين وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف .

بينما توقف رصيد فاركو عند 4 نقاط جمعهم من6 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 4 مباريات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف وأستقبلت شباكه 9 أهداف.