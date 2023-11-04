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السبت 04 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

البوابة نيوز تهنئ الزميل المصور الصحفي محمد صلاح بحفل زفافه

فرح الزميل المصور
فرح الزميل المصور الصحفي محمد صلاح
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يُهنيء الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، والدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس التحرير، الزميل محمد صلاح المصور الصحفي  بموقع وجريدة البوابة نيوز؛ بالزواج السعيد متمنياً لهما حياة موفقة، وبيتا عامراً بالخير، وأن ينعم الله عليهما بالبنين والبنات، ويجعل بينهما مودة ورحمة.

واحتفل مساء الجمعة؛ الزميل الصحفي محمد صلاح بحفل زفافه في حفل بهيج أقيم بأحد القاعات في محافظة الجيزة؛ وحضره العشرات من الأسرة والأصدقاء وسط فرحة عارمة بالزفاف السعيد.

تتقدم أسرة تحرير مؤسسة البوابة نيوز؛ بالتهاني لـ الزميل المصور الصفحي محمد صلاح على حفل زفافه متمنين له دوام التوفيق والسعادة.

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