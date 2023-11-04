خاص.. نائب رئيس الزمالك يكشف عقوبة الثلاثي المتمرد

أكد هشام نصر نائب رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعا طارئا في السادسة من مساء غد الأحد من أجل مناقشة العديد من الأمور.

أهمها الوقوف على العقوبة المناسبة للثلاثي المتمرد محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح بعد تركهم معسكر الفريق الأخير قبل لقاء زد أمس، والذي تعرض فيه الزمالك للخسارة بهدفين لهدف.

وأكد هشام نصر نائب رئيس النادي خلال تصريحاته الخاصة للبوبة نيوز، أن مجلس الإدارة سيستمع لعبد الواحد السيد مدير الفريق للتعرف على تفاصيل واقعة هروب الثلاثي من معسكر الفريق.

وكشف هشام نصر خلال تصريحاته الخاصة، أن الإدارة البيضاء برئاسة حسين لبيب تتسلح بدعم الجمهور ومساندة الزملكاوية الإدارة التى تسعى بكل قوة لإعادة الانضباط والالتزام داخل المنظومة.

كان الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح قد تركوا معسكر الفريق قبل لقائهم أمس أمام زد دون أسباب واضحة في واقعة لم تحدث من قبل في الدوري المصري مما جعل الإدارة تقرر عقد اجتماع طارئ لتحديد عقوبة الثلاثي المتمرد.