الدوري التركي.. بنديك سبور يقهر إسطنبول برباعية في غياب كوكا

تغلب فريق بنديك سبور، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، على مضيفه إسطنبول سبور برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب مدينة نجمي قاضي أوغلو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري التركي.

وفاز بنديك سبور على إسطنبول سبور بنتيجة 4-2، بدون كوكا الذي غاب عن قائمة المباراة، بعدما شارك في فوز فريقه على قونيا سبور بالجولة التاسعة من الدوري التركي.

وانضم أحمد حسن كوكا إلى صفوف بنديك سبور في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني.

افتتح التهديف لرفاق كوكا، يارديمجيه في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل الحسن نداو لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، وأعاد والينتون الضيوف للمقدمة بهدف في الدقيقة 45+1.

وسجل والينتون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يحرز زميله تورام رابع الأهداف في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 89، أحرز إدوارد روركا الهدف الثاني لفريق إسطنبول سبور، لتنتهي المباراة بفوز بنديك سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، رفع بنديك سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد إسطنبول سبور عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.